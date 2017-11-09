Собственный Лувр появился в Абу-Даби

В среду, 8 ноября, состоится торжественное открытие Лувра в Абу-Даби - первого музея "универсального" направления в арабском мире. От замысла до реализации проекта прошло 10 лет.

"Город-музей", который разработал французский архитектор Жан Нувель, построен на острове Саадият.

"Постоянная коллекция музея в ОАЭ будет содержать около 600 работ, большая часть экспозиционного пространства будет заполнена благодаря выставкам. 30-летнее соглашение, включающее привлечение бренда Le Louvre и организацию временных выставок, предусматривает бюджет в сумме один миллиард евро", - отметили представители музея в Абу-Даби.

По их словам, проведение значительного количества выставок призвано не только знакомить с работами современников, но и будет олицетворять обмен между культурами с помощью произведений искусства с доисторических времен и до наших дней.

В отличие от других музеев, Лувр в Абу-Даби освещает универсальные темы и влияния цивилизаций друг на друга. "Этот музей гораздо универсальнее, чем Лувр в Париже, так как он включает идею музея разных континентов и разных цивилизаций", - пояснил президент Института арабского мира, бывший министр культуры Франции Джек Ланг.

В общем музей имеет 23 выставочных зала, в которых будут экспонироваться произведения разных периодов, но в основном акцент сделан на современном искусстве. Здесь отказались от классификации по стилям или эпохами.

Здание музея содержит 55 помещений различного размера, которые частично накрыты 180-метровым общим куполом, составленным из 7850 металлических звезд. Части архитектурной конструкции будто размещены на поверхности моря, музей со всех сторон окружен водой. Внутри выставочных павильонов приняты исключительные меры для обеспечения безопасности и сохранения произведений искусства, потому что температура летом здесь превышает 40 градусов Цельсия.

Ожидается, что торжественное открытие музея в среду посетит президент Франции Эмануэль Макрон. Для публики культурную достопримечательность откроют в субботу, 11 ноября.