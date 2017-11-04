КНДР исключает переговоры и сделала Трампу новое предупреждение

Северная Корея исключает возможность переговоров с США об отмене своей ядерной программы и грозит увеличением арсенала, если Штаты не отменят свою «враждебную политику» в отношении страны, сообщает AFP.

«Северная Корея исключила переговоры и пригрозила увеличить свой ядерный арсенал в новом предупреждении администрации Дональда Трампа», - говорится в сообщении.

Согласно комментариям, опубликованным северокорейским государственным информационным агентством KCNA, США должны забыть об «абсурдной идее» о том, что Пхеньян будет поддаваться международным санкциям и откажется от своей программы ядерного вооружения.

«Лучше перестать мечтать о переговорах о денуклеаризации с нами», - говорится в комментарии.

Агентство также подчеркнуло, что Пхеньян будет продолжать развивать свою оборонительную мощь, если «враждебная политика США в отношении КНДР не будет отменена раз и навсегда».

Такие комментарии из Северной Кореи последовали после отъездом президента США Дональда Трампа в его 12-дневное турне по Азии. Американский лидер посетит Японию, Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Китай. Главным вопросом для обсуждений во время пребывания Трампа в Азии является ситуация на Корейском полуострове.