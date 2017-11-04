Последнее обновление: 04.11.2017 16:52

Самое крупное за 15 лет месторождение нефти обнаружили в Мексике

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил в пятницу об обнаружении компанией Pemex самого важного и крупного за последние 15 лет наземного месторождения нефти и сопутствующего газа в штате Веракрус.

"Начальные исследования показывают, что первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 миллиарда баррелей нефти, что может означать объем запасов ЗР (доказанные, вероятные и возможные) в 350 миллионов баррелей", - заявил Пенья Ньето в ходе церемонии на НПЗ в городе Тула в штате Идальго.

По словам президента, в скором времени на новом месторождении "Иксачин-1" уже может начаться добыча, причем по более низкой себестоимости, так как оно расположено рядом с имеющейся инфраструктурой, что позволит перерабатывать нефть более легким способом.

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