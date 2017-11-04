В США опубликовали отчет, который указывает на вину человека в глобальных изменениях климата

Американские государственные ведомства опубликовали отчет, который указывает на вину человека в глобальных изменениях климата.

"Очень вероятно, что человеческое влияние было доминантной причиной потепления, которое наблюдается с середины 20 века. Для потепления на протяжении последнего века отсутствуют убедительные альтернативные объяснения, которые бы основывались на доказательствах, собранных во время наблюдений", - говорится в отчете объемом 477 страниц, опубликованном в пятницу.

Согласно документу уровень моря до 2100 года может подняться на 2,4 метра. Кроме того, отчет перечисляет вред, уже нанесенный США из-за глобального потепления. В отчете также упоминаются другие негативные влияния человечества на состояние окружающей среды: окисление океанов и загрязнение воздуха, которые однако несколько сократились в 2014 и 2015 годах.

Документ был подготовлен при участии сотен ученых и государственных служащих. Американская Национальная академия наук пересмотрела отчет перед тем, как он был передан 13-м ведомствам, которые и обнародовали его.

Отмечается, что Белый дом не стал блокировать публикацию или изменять текст, хотя заключения ученых резко противоречат политике нынешней администрации Белого дома. Еще во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп заявлял, что глобальное потепление является "выдумкой".