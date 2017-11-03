Трамп продлил турне по Азии, чтобы принять участие в саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что решил на день продлить свое азиатское турне. Как ожидается, он примет участие в Восточноазиатском саммите на Филиппинах.

"Мы добавили один день на Филиппинах. У нас будет большая конференция… И я думаю, мы добьемся большого прогресса. Мы будем говорить о торговле, о КНДР", - сказал Трамп журналистам из своего пула перед вылетом из Вашингтона.

Восточноазиатский саммит пройдет в Маниле 13-14 ноября.

Во время своего азиатского турне Трамп также посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС.