Последнее обновление: 03.11.2017 17:54

Трамп продлил турне по Азии, чтобы принять участие в саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что решил на день продлить свое азиатское турне. Как ожидается, он примет участие в Восточноазиатском саммите на Филиппинах.

"Мы добавили один день на Филиппинах. У нас будет большая конференция… И я думаю, мы добьемся большого прогресса. Мы будем говорить о торговле, о КНДР", - сказал Трамп журналистам из своего пула перед вылетом из Вашингтона.

Восточноазиатский саммит пройдет в Маниле 13-14 ноября.

Во время своего азиатского турне Трамп также посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС.

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