Кыргызстан подписал решение о ЗСТ СНГ, но с особым мнением

Кыргызстан подписал решение совета глав правительств СНГ «О ходе реализации положений договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» с особым мнением по нарушениям Казахстана.

Позицию Кыргызстана сегодня на заседании в Ташкенте озвучил премьер-министр Сапар Исаков, пишет ИА «24.kg».

Так, Казахстаном нарушены нормы статьи 7 Договора «Свобода транзита», согласно которой регулирование транзита товаров и транспортных средств должно осуществляться сторонами в соответствии с положениями статьи 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле от 1994 года. Устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или с территорий других договаривающихся сторон.

При этом каждая из сторон должна предоставлять товары, которые находятся в транзите через территорию любой другой стороны, режим не менее благоприятный, чем тот, который был бы предоставлен таким товарам, если бы они транспортировались с места происхождения к месту назначения без перемещения через территорию такой другой стороны, говорится в документе.

Более того, таможенные органы сторон должны взаимно признавать национальные средства идентификации, иные средства таможенного обеспечения, а также документы, необходимые для контроля товаров и перевозящих их транспортных средств, в соответствии с международными конвенциями, участницами которых они являются.

Очевидно, что действия, предпринимаемые казахстанской стороной с 10 октября при транзите через территорию РК грузов, являются прямым нарушением положений договора и международных обязательств РК, подписанных и ратифицированных в установленном порядке.

Кроме того, согласно статье 12 Договора о взаимной торговле, санитарные и фитосанитарные меры должны применяться в соответствии с правилами и принципами Соглашения ВТО, а также международных договоров, участницами которых являются стороны. При этом, как отмечено в отчете Исполнительного комитета СНГ, применяемые меры не должны являться инструментом дискриминации торговых партнеров и создавать излишние препятствия во взаимной торговле.

Требования, предъявляемые казахстанской стороной к кыргызской продукции, подлежащей фитосанитарному контролю при поставках и транзите через территорию РК, не соответствуют положениям данной статьи.

В этой связи КР считает, что Договор о зоне свободной торговли не в полной мере исполняется Казахстаном в связи со скрытым ограничением торговли при перемещении товаров через РК и событиями, происходящими на кыргызско-казахстанском участке государственной границы. Отмечается, что это препятствует формированию условий для свободного движения товаров и эффективному функционированию зоны свободной торговли в рамках данного договора.