Испания отменила законы Каталонии, послужившие основанием для референдума

Конституционный суд Испании признал противоречащими основному закону несколько законов, принятых бывшими каталонскими властями о проведении референдума 1 октября, и аннулировал их.

В частности, речь идет о декрете о проведении референдума женералитета Каталонии от 6 сентября и резолюции парламента Каталонии о формировании избирательной комиссии.

"Каждая из упомянутых норм не соответствует конституции… равно как и так называемый закон о референдуме, который признан несоответствующим конституции Конституционным судом 17 октября", — говорится в документе.

КС 17 октября признал незаконным закон о референдуме, принятый каталонским парламентом.

Кроме того, в пятницу КС отклонил иск правительства Каталонии, уже отправленного в отставку, о голосовании в сенате Испании по применению 155 статьи конституции, которое позволило правительству страны ввести прямое правление Мадрида в автономном сообществе. Этот иск был подан 27 октября.

По итогам проведенного в автономии 1 октября референдума каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Второго ноября испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. Второго ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест.