В Кыргызстане проходит митинг из-за ситуации на границе с Казахстаном

Около 150 человек проводят в кыргызском городе Талас акцию протеста, требуя, в том числе, урегулировать ситуацию на границе с Казахстаном, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Таласского УВД Динара Сарногоева.

Казахстан 10 октября усилил контроль на границе с Кыргызстаном, в три раза сократив пропуск кыргызских грузов, что привело к образованию многокилометровой пробки на границе, в которой скопились грузовые фуры. Около 80% из них направлялись транзитом в РФ с фруктами и овощами, выращенными для рынка ЕАЭС. Наиболее от ограничений пострадала Таласская область Кыргызстана, находящаяся на границе с соседним государством.

"В целом, обстановка в Таласе спокойная. Общественный порядок на митинге обеспечивают сотрудники правоохранительных органов. В митинге принимают участие около 150 человек… Среди требований – урегулирование ситуации на границе с Казахстаном", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, на настоящий момент каких-либо нарушений общественного порядка со стороны участников акции не зарегистрировано.

По данным местных СМИ, протестующие также требуют извинений от президента Алмазбека Атамбаева, который, по их мнению, ранее подверг несправедливой критике жителей региона за неуважение к герою национального эпоса "Манас".

По данным кыргызских изданий, которые ведут видеотрансляцию из Таласа, на центральной площади города находится около 500-600 человек, они прошли маршем по центральной улице и вернулись на площадь, а теперь ждут выхода к ним губернатора области.

В сентябре между Астаной и Бишкеком на фоне выборов в Кыргызстане разразился дипломатический скандал. Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Кыргызстаном, в результате среднее число пересекающих за день границу граждан снизилось в 2,5 раза. На границе со стороны Кыргызстана скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Кыргызстана и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-киргизской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной "дорожной карты" по актуальным вопросам экономических отношений.

Во время переговоров на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября премьеры Кыргызстана и Казахстана поручили правительствам оперативно доработать эту "дорожную карту". Кроме того, парламент Кыргызстана принял в двух чтениях законопроект о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, предусматривающий предоставление помощи Бишкеку со стороны Астаны в размере 100 миллионов долларов.

В пятницу на Совете глав правительств СНГ премьер-министр Киргизии Сапар Исаков пообещал, что республика поднимет в ВТО вопрос о чрезмерном, по ее мнению, контроле грузов со стороны Казахстана. Казахстанский премьер Бакитжан Сагинтаев заявил, что усиленный контроль на границе с Кыргызстаном направлен не против Бишкека, а на снижение объемов контрабанды.