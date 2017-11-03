Бывшие члены каталонского правительства провели ночь в тюрьме

Девять бывших членов правительства (женералитета) Каталонии, которое было распущено решением испанского Совета министров, провели ночь в тюрьме.

Накануне испанская судья Кармен Ламела распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. Против бывших членов правительства и бывших членов президиума парламента прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств.

Семь советников-мужчин были доставлены в пенитенциарный центр в Эстремере (провинция Мадрид), а две женщины (экс-советник по вопросам труда и социальным вопросам Долорс Басса и бывший советник управления и институциональных отношений Меритчель Боррас) – в женский пенитенциарный центр Алькала Меко, расположенный в Алькала-де-Энарес (провинция Мадрид), сообщает телеканал 24 Horas.

Утром экс-советник Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, единственный, кому судья разрешила выйти под залог до рассмотрения дела по существу, заплатил 50 тысяч евро и в ближайшее время сможет выйти на свободу. Вила подал в отставку с поста накануне провозглашения независимости парламентом Каталонии.

Он единственный из экс-членов женералитета, который на судебном заседании согласился ответить на вопросы прокурора, судьи, а не только адвокатов. Остальные ограничились только ответами стороне защиты. Адвокат экс-советника по делам предпринимательства Пау Молинс заявил журналистам, что его подзащитный хочет "продемонстрировать солидарность со своими товарищами из правительства, которые были отправлены в тюрьму без права выхода под залог".

Между тем, как сообщает La Vanguardia, задержанные бывшие члены женералитета могут быть приговорены в общей сложности почти к 50 годам заключения – 25 лет за организацию восстания, 15 – за преступления, связанные с призывом к мятежу, еще восемь за растрату государственных средств.

Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон и еще четыре каталонских политика находятся в Брюсселе и не явились на заседание суда. 2 ноября прокурор Национальной судебной палаты Испании потребовал объявить в розыск и выдать европейский ордер на их арест Пучдемона.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.