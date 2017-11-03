Роскомнадзор заблокировал сайты с информацией о криптовалютах

Роскомнадзор заблокировал 13 сайтов, специализирующихся на торговле криптовалютами или распространяющих информацию о них. Еще с 11 сайтов подобная информация была удалена. Большинство таких сайтов размещены в доменной зоне .com, сообщает RNS.

"Ограничение доступа к таким интернет-ресурсам (занимающимися торговлей криптовалютами или распространяющих информацию о криптовалютах, - ред.) осуществляется на основании вступивших в законную силу судебных решений, досудебная блокировка подобных сайтов российским законодательством не предусмотрена. В настоящий момент Роскомнадзором обработано 22 таких судебных решения. На их основании в Единый реестр внесено 24 сайта (или страниц сайтов). Из них, в отношении 13 сайтов (или страниц сайтов) информация направлена в адрес операторов связи для ограничения к ним доступа на территории РФ. С остальных интернет-ресурсов запрещенная информация удалена, и они были исключены из Единого реестра запрещенной информации", - сообщили в Роскомнадзоре.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что зафиксировали рост интереса к криптовалютам как к инструменту легализации доходов, полученных преступным путем. Роскомнадзор пока не получал заявок от Центробанка РФ на ограничение доступа к сайтам, занимающимся торговлей криптовалютами и распространяющими информацию о них.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу закон о запрете использования анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы.