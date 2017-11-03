В Индии построили самую высокогорную в мире автодорогу

Самую высокогорную автодорогу, участок которой находится почти в 6 км над уровнем моря, построили на севере Индии, сообщил телеканал NDTV.

По данным телеканала, дорога соединяет населенные пункты Чисумле и Демчок в штате Джамму и Кашмир. Протяженность автодороги составляет 86 км, а самая высокая ее точка расположена на высоте 5 км 882 м.

Автодорога находится в непосредственной близости от границы с Китаем и имеет стратегическое значение.

Ранее министерство финансов Индии сообщило о том, что правительство страны намерено построить почти 84 тысячи км автомобильных дорог в следующие пять лет.