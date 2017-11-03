Последнее обновление: 03.11.2017 14:36

Франция одобрила референдум о независимости Новой Каледонии

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV.

Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата плебисцита еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.

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