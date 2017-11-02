Украина начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО с 2019 года

Украина во второй половине 2019 года начнет производить боеприпасы по стандартам НАТО, сообщил в интервью интернет-изданию Delo.ua замглавы министерства экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти намерены выделить около 54 миллионов долларов на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. Украина сейчас почти не производит своих боеприпасов, используя запасы советских времен.

По словам Бровченко, на сегодня в рамках реализации программы по запуску производства боеприпасов на Украине минэкономики провело процедуру закупки линии по производству корпусов снарядов и гильз калибром 100-155 миллиметров.

"Мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО — 155 миллиметров. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО", - сказал замминистра.

Он сообщил, что вероятнее всего производственная линия будет размещена в государственной акционерной холдинговой компании "Артем", которая занимается производством авиационных ракет и базируется в Киеве.

Бровченко сообщил, что это предприятие уже выделило 1,4 миллиарда гривен (52 миллиона долларов) на закупку и создание производства боеприпасов на фондах Минобороны.

Замминистра сообщил, что заключен контракт на поставку оборудования для производства боеприпасов, был внесен аванс. По его словам, срок производства оборудования 18-20 месяцев.

"Таким образом, начать производство боеприпасов можно будет во второй половине 2019 года", - отметил Бровченко.

Бровченко добавил, что в ближайшее время на мощностях одного из частных предприятий будет закладываться патронный завод, на котором будут производить патроны калибра от 5,45 до 14,5 миллиметра. Производство будет идти как по украинским стандартам, так и по стандартам НАТО. По словам замминистра, чтобы развернуть производство патронов на этом заводе, понадобится около года.