Последнее обновление: 02.11.2017 18:05

Чистка мозгов накануне приезда "высокого начальства" началась в Светлогорске

Светлогорские правоохранители начали проводить "профилактические" мероприятия накануне предполагаемого приезда в город высшего руководства страны.

По слухам и аврале в городе можно сделать вывод, что "высокое начальство" намерено присутствовать на открытии завода по производству сульфатной беленой целлюлозы, пишет spring96.org.

Первыми почувствовала на себе внимание силовиков - оппозиционно настроенная молодежь и активисты неформальных группировок. Начиная с понедельника сотрудники районного уголовного розыска звонят "неблагополучным" и приглашают на собеседование. Об этом стало известно от местных правозащитников, к которым начали обращаться обеспокоенные родители.

Строительство китайской химической корпорацией завода беленой целлюлозы в Светлогорске с самого начала столкнулось с протестом местных жителей. В городе развернулась настоящая кампания против вредного и опасного производства в городе, в котором и без него существуют большие проблемы с экологией.

Неоднократно милиция задерживала экологических активистов и представителей СМИ, которые освещали проблемы нового производства.

Не потому ли силовики так обеспокоены возможными проявлениями протеста накануне приезда высокого начальства?

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