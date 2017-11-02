Верховный суд Испании пригрозил Пучдемону ордером на арест

Лишенный полномочий главы каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон, который в настоящее время находится в Бельгии, проигнорировал требование о явке в суд.

В том случае, если отстраненный Мадридом от поста главы каталонской региональной администрации Карлес Пучдемон не явится в суд, будет выпущен ордер на его арест, заявил председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес.

"Если тот, кого вызвали в суд, не является, то в Испании и в любой другой стране ЕС обычно выдается ордер на арест", - подчеркнул он в четверг, 2 ноября.

В свою очередь адвокат находящегося в Бельгии Пучдемона Паул Бекарт сообщил, что его клиент не появился в суде из-за неблагоприятного климата. "Лучше по-прежнему соблюдать дистанцию", - добавил он. Если в отношении Пучдемона будет выпущен ордер на арест, политик лишится права выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах в Каталонии, намеченных на 21 декабря.

Между тем в суд в Мадриде явились девять каталонских политиков, среди них - Меричель Боррас, ранее возглавлявшая каталонское министерство государственных администраций, которая до последнего времени находилась вместе с Пучдемоном и еще тремя бывшими каталонскими министрами в Брюсселе.

31 октября Пучдемон и еще 13 региональных политиков были вызваны в Верховный суд Испании для дачи показаний 2 и 3 ноября. После этих слушаний суд предполагает принять решение о возможном предварительном заключении политиков.

29 октября генпрокуратура Испании выдвинула обвинение в отношении Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии. Лидеров сепаратистского движения обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.