Шесть бывших членов парламента Каталонии взяты под полицейский надзор

Верховный суд Испании распорядился поместить под полицейский надзор до 9 ноября членов парламента Каталонии, ставших фигурантами дела о попытке каталонских властей добиться независимости, сообщает в четверг газета El Pais.

Адвокаты защиты просили перенести на более поздний срок дальнейшие слушания по этому делу. В итоге в суде согласились отложить слушания до 9 ноября, чтобы участники слушаний могли подготовиться к защите.

На слушания в верховный суд Испании в четверг были вызваны экс-спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще пять бывших депутатов, все они прибыли в суд.

Параллельно с этим в Национальную судебную коллегию для дачи показаний в рамках расследования попыток добиться независимости Каталонии прибыли девять из 14 руководителей женералитата Каталонии. На слушания не явился бывший глава каталонской исполнительной власти Карлес Пучдемон и несколько соратников, остающихся с ним в Бельгии.

Фигуранты дела обвиняются, в частности, в мятеже и растрате бюджетных средств.

Испания оказалась в политическом кризисе после проведения в автономии референдума о независимости, который был признан официальным Мадридом незаконным. Более 90% проголосовавших поддержали независимость Каталонии. По оценкам организаторов, на участки пришли около 43% имеющих права голоса.

После этого парламент региона был распущен, а Пучдемон отправлен в отставку. В Каталонии прошло несколько митингов как в поддержку независимости, так и против отделения.

Правительство Испании отправило в отставку региональное правительство Каталонии и распустило каталонский парламент, взяв на себя управление автономным сообществом. Планируется, что управление Каталонией из Мадрида продлится до декабрьских выборов в этом автономном сообществе.