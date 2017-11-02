Последнее обновление: 02.11.2017 13:50

Кабмин Британии не хочет публиковать исследования по Brexit - подорвет позиции

Правительство Великобритании заявило в понедельник, что оно провело 58 экономических оценок, охватывающих разные секторы экономики, однако отказывается обнародовать данные по просьбе законодателей, заявляя, что они могут подорвать их позиции в переговорах по Brexit.

Как отмечается, это вызвало недоумение у законодателей, которые отмечают, что документы должны пройти парламентскую проверку и должны быть использованы для формирования общественной дискуссии относительно того, как должно выглядеть позитивное соглашение Британии с ЕС.

Парламент согласился с тем, что документы должны быть переданы в парламентский комитет.

"Мы серьезно относимся ко всем парламентским голосам и признаем, что парламент имеет права относительно публикации документов", - сообщил спикер департамента по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

"Министры также имеют четкое обязательство не разглашать информацию, если это не будет отвечать государственным интересам. Мы будем рассуждать о последствиях голосования и вскоре сделаем по ним свой вывод", - добавил он.

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