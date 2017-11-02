Варшава запретит въезд в страну лицам, поддерживающим антипольскую позицию

Власти Польши намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции, заявил глава МИД республики Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений.

Как заявил министр в эфире Польского телевидения, у Варшавы и Киева "разные концепции примирения".

"Мы осознаем, как важна для нас Украина по геополитическим соображениям… Но украинцы, зная об этом значении своего государства для нашей безопасности, считают, что в таком случае вопросы, которые нас разделяют, в особенности исторические, должны отойти на второй, третий план", - пояснил он.

"В настоящее время мы запускаем процедуры, которые не позволят людям, занимающим крайние антипольские позиции, приехать в Польшу. Люди, которые демонстративно надевают мундиры "СС Галичина", в Польшу не въедут", - сообщил Ващиковский.

По его словам, речь также идет о тех, кто на административном уровне не позволяет, к примеру, восстанавливать польские места памяти.

"Те лица, которые демонстрируют и используют административные инструменты против Польши, также столкнутся с последствиями", - подчеркнул министр.

Глава польского МИД также заявил, что в настоящее время он "подумает, рекомендовать ли польскому президенту совершать визит в Украину в настоящее время". "Если это произойдет, это будет чисто рабочий визит,… не политический", - заключил он.

Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.