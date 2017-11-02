В Таиланде не будут штрафовать за курение на пляжах в течение трех месяцев

Власти Таиланда не будут штрафовать нарушителей запрета курения на пляжах Королевства в течение 90 дней, сообщает в четверг Bangkok Post со ссылкой на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Издание отмечает, что курение будет запрещено на 24 пляжах, которые вошли в экспериментальную программу. Если она окажется успешной, то позже будет развернута по всей стране.

Пока не все пляжи, попавшие в список некурящих, оборудованы зонами для курения. По заявлению министерства, они будут созданы в ближайшее время.

Посольство РФ в Таиланде сообщало, что запрет курения на территориях пляжей страны вводится в соответствии с решением департамента морских и береговых ресурсов Таиланда в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды с 1 ноября этого года.

Курение будет разрешено в специально оборудованных местах. Нарушителям запрета грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (почти $3 тыс.) или лишения свободы на срок до одного года.