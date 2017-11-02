Лукашенко и Порошенко нашли друг друга в ОАЭ

Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко 2 ноября встретились в ОАЭ.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше $3 млрд, наверное, где-то $3,5 млрд будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - сказал на встрече Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, новый импульс развитию отношений между странами даст первый форум регионов Беларуси и Украины, который готовятся провести в Гомеле.

"Что касается политического взаимодействия, то у нас вообще проблем нет. Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти", - заверил он.

Лукашенко отметил, что даже на большом расстоянии от своих стран президенты нашли возможность встретиться и рассмотреть проблематику отношений.

В свою очередь Петр Порошенко отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

"Я этот вопрос держу на контроле", - подчеркнул президент Украины.

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что стороны расширяют взаимодействие по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.

Лукашенко посещает Объединенные Арабские Эмираты с "рабочим визитом", поясняет его пресс-служба. Во время поездки запланированы переговоры Лукашенко с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов.

С рабочим визитом в ОАЭ 1-2 ноября находится и Петр Порошенко. Накануне он совершил официальный визит в Саудовскую Аравию.