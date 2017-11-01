Последнее обновление: 01.11.2017 18:15

Южная Корея и НАТО подписали новую программу партнерства

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва подписали в среду в Сеуле пересмотренную индивидуальную программу партнерского сотрудничества, сообщает южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

Документ, подписанный вместо прежнего от 2012 года, предусматривает обмен визитами и информацией, взаимодействие по кибербезопасности, в области нераспространения оружия массового уничтожения, противодействия терроризма, спасения людей в условиях бедствий, в военно-политической интеграции.

"Мы надеемся, что наша страна и НАТО, разделяя общие ценности мира, демократии и прав человека, через пересмотр программы сотрудничества еще сильнее будут укреплять устремленное в будущее глобальное партнерство не только для решения по ядерно-ракетной программе Северной Кореи, но и для кибербезопасности, противодействия терроризму и другим угрозам", - отмечается в сообщении МИД Южной Кореи.

Столтенберг находится с визитом в Южной Корее, куда он прибыл из Японии.

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