Последнее обновление: 01.11.2017 18:15

В Амстердаме запретили "пивные велосипеды"

Столица Нидерландов наложила запрет на "пивные велосипеды" в центре города на фоне жалоб на шумных и пьяных туристов.

По мнению Окружного суда Амстердама, нарушение правил движения транспорта, антиобщественное поведение и загруженность центра города оправдывает запрет.

"Пивные велосипеды" является своего рода барами на колесах. Они популярны среди туристов, которые отмечают групповые мероприятия.

Местные жители часто жалуются на пьяных людей, которые пытаются проехать на таких "велосипедах" по узким улицам центра города.

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