Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Южная Корея не будет разрабатывать ядерное оружие - президент

Южная Корея не будет разрабатывать собственное ядерное оружие, несмотря на угрозу со стороны ядерной Северной Кореи. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в обращении к парламенту.

"Усилия Северной Кореи, направленные на то, чтобы стать ядерной державой, не могут быть приняты или допустимые. Мы также не разрабатывать и не будем обладать ядерным оружием", - подчеркнул южнокорейский президент, которого цитирует AFP.

Как отмечается, после проведения шестого мощного ядерного испытания НДР южнокорейские СМИ и оппозиционные политики призвали вернуть в страну американское тактическое ядерное оружие, изъятое с полуострова в 90-е годы, или разработать собственное.

Впрочем, Мун Чжэ Ин подчеркнул в своем обращении, что подход Сеула будет "основан на совместной декларации о денуклеализации Корейского полуострова, объявленной обеими Кореями" в 1992 году.

Накануне высокопоставленные чиновники, которые занимаются решением вопросов обороны США, Южной Кореи и Японии, провели трехсторонние переговоры и призвали Северную Корею оставить "разрушительный и безрассудный путь" развития оружия.

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