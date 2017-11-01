Последнее обновление: 01.11.2017 13:15

Ереван подписал соглашение с Москвой об оборонном кредите на $100 млн

Москва в ближайшее время поставит Еревану партию оружия в рамках действующего контракта, реализация нового, уже подписанного кредитного соглашения на 100 миллионов долларов начнется после завершения всех межгосударственных согласований, заявил РИА Новости президент Армении Серж Саргсян.

"До конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок, и до конца года мы закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором", - сказал Саргсян.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства.

"Мы уже в Ереване подписали новый договор, он должен пройти все российские и армянские инстанции, затем — процедуру ратификации, а вот уже после этого мы начнем работу с соответствующими производителями с российской стороны для реализации этой программы. Так быстро это не получается, к сожалению", - добавил президент Армении.

Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.

В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018-2022 годах.

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