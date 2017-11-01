Американскому бизнесу закрыли доступ к международным проектам российских нефтяников

Минфин США обновил директиву № 4 (.pdf) в рамках секторальных санкций против России, введенных в 2014 году из-за конфликта на Украине. Ограничения против российских нефтяных компаний расширены на их будущие проекты по освоению трудноизвлекаемой нефти за пределами России.

Изменить эту директиву потребовал закон о новых санкциях (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Поправки необходимо было внести к 31 октября, и в отличие от запоздавших ограничений против оборонного и разведывательного секторов Минфин США свою задачу выполнил в срок.

Директива в ее исходном виде запрещала американскому бизнесу предоставлять, экспортировать или реэкспортировать товары, технологии и нефинансовые услуги в поддержку проектов на территории России, которые обладают потенциалом добычи нефти на шельфе Арктики, в глубоководных районах моря или в сланцах, если в таком проекте задействована компания, внесенная в соответствующий секторальный список (на данный момент это «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние предприятия).

Эти ограничения не меняются, но к ним добавляется новое: американскому бизнесу запрещается сотрудничать с перспективными арктическими, глубоководными или сланцевыми проектами, которые отвечают одновременно трем критериям: эти проекты начинаются после 29 января 2018 года, они локализованы где угодно (не только в России), и российская компания («Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» или любая другая компания, которая в будущем подпадет под директиву) владеет долей 33% или больше в этом проекте, либо контролирует большинство голосующих прав.

Эксперты ранее оценивали для РБК, что под новые ограничения на участие американского бизнеса могут попасть, например, проекты «Роснефти» в Бразилии и Венесуэле, проекты ЛУКОЙЛа в Гане и в Румынии. Но Минфин США уточнил в разделе «Часто задаваемые вопросы», что проекты, «начатые» до 29 января 2018 года, не подпадают под запрет. «Началом» проекта будет считаться выдача властями соответствующей страны формальных прав на разведку, добычу или освоение нефти.

Причем достаточно, чтобы лицензия была предоставлена до 29 января «любой стороне», чтобы проект был свободен от ограничений, следует из разъяснений Минфина США. Например, если иностранное правительство уже предоставило права на разработку глубоководного месторождения нефти своей госкомпании, а та затем привлекла в проект российскую компанию, находящуюся под секторальными санкциями, американский бизнес сможет оказывать содействие такому проекту.