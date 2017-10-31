Правительство Латвии утвердило новый план мобилизации на случай войны

Правительство Латвии во вторник на закрытом заседании утвердило новый план мобилизации, сообщила пресс-служба кабмина.

В Министерстве обороны ранее сообщали, что этот план подготовлен в соответствии с действующими документами оборонной политики, правилами кабинета министров и оперативными документами планирования Национальных вооруженных сил (НВС).

"План приспособлен к изменениям в ситуации с безопасностью и структурным изменениям в НВС", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

План готовится на случай чрезвычайного положения или войны и включает в себя развертывание Национальных вооруженных сил для частичной или полной боеготовности, обязанности командования и материально-техническое обеспечение.

Детали плана не разглашаются, информация является секретной.

Латвия является членом НАТО с 2004 года.