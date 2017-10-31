Берлускони снова оказался под следствием из-за связей с мафией

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вновь находится под следствием из-за возможной причастности к мафии, которая терроризировала страну в 1993 году, сообщает The Local со ссылкой на адвоката политика.

"Прокуратура Флоренции открыла дело после того, как получила записи разговоров босса мафии Джузеппе Гравиано, в которых тот упоминает Берлускони", - говорится в сообщении.

По данным прослушивания, экс-премьер призвал мафию совершать насилие против государства в своих политических целях. Речь идет, в частности, о террористических актах в Риме, Милане и Флоренции, в результате которых в 1993 году погибли 10 человек.

Ответные атаки были совершены в отместку за арест мафиозного босса Тото Риина и создание государством жестких законов против мафии.

Это уже третий раз в этом деле, когда в отношении Берлускони начато расследование. Первые два были приостановлены из-за отсутствия доказательств.