Последнее обновление: 31.10.2017 18:06

Иран во время учений испытал управляемые авиационные бомбы

Иранские ВВС во время учений в центральной провинции Исфахан во вторник провели испытание управляемых авиационных бомб, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на официального представителя ведомства, отвечающего за проведение учений.

Как сообщил агентству официальный представитель ВВС Масуд Ружхош, военные самолеты F-7 применили управляемые бомбы дальнего действия и ракеты местного производства. По его словам, в ходе учений истребители F-5 и HESA Saeqeh поразили цели при помощи бомб весом 500 фунтов (226 килограммов).

Иранские ВВС во вторник начали проведение ежегодных учений, которые, как ожидается, продлятся два дня. В учениях принимают участие десятки бомбардировщиков, истребителей, транспортных воздушных судов, а также самолеты-разведчики, самолеты-заправщики и беспилотные летательные аппараты.

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