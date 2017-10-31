Из-за ядерных испытаний в КНДР обвалился тоннель - СМИ

В Северной Корее обрушился тоннель на полигоне для ядерных испытаний "Punggye-ri", в результате чего погибли 200 человек.

Как сообщает Express, около 100 человек погибли из-за обвала недостроенного тоннеля, еще 100 человек умерли впоследствии после второго обвала, пытаясь спасти первую группу рабочих.

Иностранные эксперты предупреждали о подобном.

По информации The Sun, авария была вызвана шестым ядерным испытанием, этот взрыв ослабил горную местность.

Ранее сообщалось, что серия землетрясений и оползней возле ядерной испытательной площадки Северной Кореи, скорее всего, означает, что шестое и самое большое ядерное испытание дестабилизировало регион.