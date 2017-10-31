Путин ратифицировал протокол о создании единой системы ПВО России и Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал изменения в соглашение между Россией и Беларусью о совместной охране внешней границы государств в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран, сообщает официальный интернет-портал правовой информации РФ.

Закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом федерации 25 октября.

Также Путин ратифицировал соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск России и Беларуси. Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.