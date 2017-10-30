Нефть дорожает за счет перспективы продления пакта ОПЕК+, ослабления доллара

Цены на нефть растут на вечерних торгах в понедельник при поддержке перспективы продления глобального пакта ОПЕК+, а также на фоне ослабления доллара.

К 16.53 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,71 процента до $60,87 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,40 за баррель, на 0,93 процента выше предыдущего закрытия.

“Строгое соблюдение условий соглашения ОПЕК+ уже поддержало рынок, а слова наследного принца Саудовской Аравии о готовности королевства продлить действие пакта только подогрели ралли”, – сказали аналитики ANZ.

В то же время, несмотря на признаки укрепления нефтяного рынка, некоторые аналитики говорят о том, что он перекуплен.

Нефтеэкспортная группа ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие пакта до марта 2018 года.

Следующее заседание ОПЕК, на котором участники сделки обсудят успех общего дела и дальнейшую политику, запланировано на 30 ноября в Вене.

Одним из главных противовесов усилиям ОПЕК+ остаётся рост производства сырья в США.

За неделю к 20 октября добыча нефти в США увеличилась на 1,1 миллиона баррелей в сутки до 9,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Среди других сдерживающих факторов трейдеры называют наращивание пропускной способности южных нефтяных портов Ирака.

Их нефтеэкспортные мощности увеличились на 900.000 баррелей в сутки до 4,6 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения профильного министерства Ирака.