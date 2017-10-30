СМИ сообщили об отъезде президента Каталонии в Брюссель

Отправленный в отставку президент Каталонии Карлес Пучдемон находится в Брюсселе, сообщает газета El Periodico со ссылкой на источники в испанском правительстве. По данным La Vanguardia, президент Каталонии находится в Брюсселе в сопровождении других представителей правительства региона.

Пучдемон планирует встретиться в столице Бельгии с местными властями.

Поезда проходит на фоне заявлений генпрокурора Испании о том, что власти подают иски против самого Пучдемона, представителей правительства Каталонии и депутатов парламента. Два иска Генпрокуратура подала в Национальный и Верховные суды Испании по обвинению в бунте, мятеже и растрате госсредств.

По данным El Periodico, поездку Пучдемона организовал делегат женералитата Каталонии в Евросоюзе Амадео Альтафаж, несмотря на то, что он был отправлен в отставку испанскими властями.

Ранее госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен в своем Twitter написал, что президент Каталонии может рассчитывать на политическое убежище в стране, как и любой гражданин региона. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель тем не менее заявил, что предоставление убежища Пучдемону «абсолютно не входит в повестку дня» и посоветовал Франкену «не подливать масла в огонь».

27 октября Мадрид прибег к 155-й статье Конституции, в рамках которой разогнал парламент и правительства Каталонии. Пучдемон и правительство проигнорировали указ Мадрида, а парламент Каталонии фактически признал роспуск, были отменены все заседания.