Наконец-то россиянам надоело слушать про то, как там в Украине

Социологи фиксируют общий спад интереса жителей России к украинским событиям, который начался в июне 2015 года.

Сегодня более двух третей россиян (68% без особого внимания относятся к происходящему на Украине, либо не следят за ним вовсе. Об этом свидетельствует проведенный "Аналитическим центром Юрия Левады" опрос, результаты которого были опубликованы в понедельник, 30 октября. Повышенный интерес к событиям на Украине проявляет лишь 31 процент опрошенных.

О том, что Россия "должна поддерживать" самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР", высказался 41% опрошенных. При этом 37% заявили, что страна не должна поддерживать никого. Этот вопрос исследователи задали впервые.

"41% поддержки ДНР и ЛНР - довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли. Интерес к украинской теме сейчас значительно меньше, чем в 2014-2015 годах", - отметил сотрудник центра Степан Гончаров в интервью агентству РБК.

В то же время "негативное отношение россиян к Украине в полтора раза превышает позитивное восприятие", указано в исследовании. 53 процента респондентов в целом отрицательно относятся к Украине, а 32 процента - положительно. Авторы подчеркивают, что доля россиян, позитивно воспринимающих соседнюю страну, неустойчива и колеблется от опроса к опросу на уровне четверти-трети населения.

Между тем украинцы со своей стороны в целом более благосклонно относятся к России, показало параллельное исследование Киевского международного института социологии (КМИС). В 2014-2015 годах негативное отношение существенно преобладало, но, начиная с мая 2016 года, положительные и отрицательные оценки практически сравнялись.

Тем не менее почти половина украинцев считает нужным закрыть границы между двумя странами, ввести визы и таможни. Противоположной точки зрения придерживаются 40% респондентов. В России доля участников опроса, выступающих за беспрепятственное передвижение через российско-украинскую границу устойчиво преобладает. Границы и визы сейчас поддерживает треть опрошенных жителей РФ.

Репрезентативный опрос был проведен с 15 по 19 сентября среди 1600 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.