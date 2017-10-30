Разочаровавшийся в ЕАЭС президент Атамбаев решил вывести Кыргызстан к Индийскому океану

События на кыргызско-казахской границе показали, что Кыргызстан возлагал слишком большие надежды на ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Об этом 27 октября заявил в Бишкеке президент Алмазбек Атамбаев, принимая верительные грамоты от послов 12 стран, передает пресс-служба главы Кыргызстана.

«Несмотря ни на что, я уверен, сейчас и в будущем нашим стратегическим партнером и союзником была и будет братская Россия. Но эти события показали, что нам в экономическом развитии не стоит обманываться и слишком надеяться на ЕАЭС. Ну не может быть надежным союз, который зависит от прихотей одного человека. Любой союз должен в первую очередь подчиняться договорам и соглашениям, которые заключены между участниками союза», - сказал Атамбаев.

Поэтому он решил поручить правительству найти альтернативные рынки сбыта кыргызских товаров.

«Тут особо искать не стоит. Это 32-миллионный рынок Узбекистана и полуторамиллиардный рынок Китая», - указал президент, имея в виду сбыт скоропортящейся сельхозпродукции. Промышленные товары он рекомендует предпринимателям отправлять в Россию опломбированными железнодорожными вагонами.

Атамбаев убежден, что Кыргызстан должен срочно построить новую железную дорогу.

«Нет худа без добра. Последние события на границе показали необходимость срочного проекта и строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, далее эта дорога пойдет по Туркменистану и Ирану с выходом в Аравийское море и Индийский океан», - цитирует Атамбаева «Кабар».

Президент рекомендовал создать совместное предприятие с участием китайской, кыргызской и узбекской сторон.

Атамбаев также добавил, что Кыргызстану нужно «развивать политику открытого неба», заняться развитием авиации, «спасибо братской России, с керосином проблем нет, он у нас дешевый».

Атамбаев 7 октября раскритиковал казахстанское руководство за то, что оно якобы вмешивается во внутренние дела Кыргызстана и навязывает своего кандидата в президенты. С 10 октября Казахстан усилил контроль на границе с Кыргызстаном, из-за чего в пунктах пропуска тут же образовались очереди и многокилометровые пробки. Позже Минэкономики Кыргызстана обратилось в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) и Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на усиление Астаной контроля на границе, а затем Бишкек объявил о намерении разорвать соглашение, по которому Казахстан передавал ему $100 миллионов в качестве помощи для адаптации к условиям ЕАЭС.

Кыргызстан официально вступил в евразийский экономический союз в мае 2015 года. Договор о ЕАЭС предусматривает интеграцию составляющих этот союз стран и предполагает гарантию свободного перемещения на их территории товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, согласованную политику в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Первыми договор подписали 29 мая 2014 года в Астане Россия, Беларусь и Казахстан, 2 января 2015 года к ним присоединилась Армения. Документ о присоединении Кыргызстана к договору о ЕАЭС был подписан 23 декабря 2014 года. В рамках процесса интеграции Россия выделила $1,2 млрд на реализацию Дорожной карты для Кыргызстана, стороны создали совместный Фонд развития, средства которого предполагалось направить, в частности, на развитие взаимодействия в агропромышленном комплексе, швейной, текстильной, обрабатывающей, горнодобывающей и металлургической промышленности, в сфере транспорта, жилищного строительства, торговли, развития предпринимательства и инфраструктуры.