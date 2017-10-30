Беларуси таки мало денег Евразийского союза

Международные банки развития сократили объемы нового финансирования в странах бывшего СССР до 1,5 млрд долларов в июле-сентябре этого года. Основную часть денег получили госструктуры. При этом наибольшие суммы кредитов идут не через Всемирный банк или ЕБРР, а через Евразийский банк развития, учрежденный странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет gazeta.ru.

Государство обходит частный сектор

В третьем квартале этого года международные банки развития (включая группу Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития и др.) одобрили к финансированию в странах СНГ проектов на сумму 1,5 млрд долларов.

Основная часть денег – 60% — достается аффилированным с государством структурам по линии суверенного финансирования. Например, Россия получила около 460 млн долларов на реализацию проекта по развитию судебной системы, а Таджикистан взял займ на 80,7 млн долларов, которые пойдут «на поддержку социальных расходов бюджета».

Почти все эти кредиты выданы Евразийским банком развития (ЕАБР), который учрежден странами-членами Евразийского экономического союза России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана (ЕАЭС). При этом по сравнению с предыдущим кварталом объемы финансирования новых проектов сократились в 1,3 раза. Это следует из материалов, подготовленных к заседанию межправительственного совета ЕАЭС, который прошел на днях в Ереване.

Частный сектор получил в третьем квартале 613 млн долларов на 18 проектов, что в 1,6 раза меньше, чем во втором квартале. Из них на ЕАБР приходится — 365 млн долларов. На эти деньги будет профинансировано 6 проектов.

Больше всего опять получит Россия (48% из 613 млн долларов, у Казахстана — 32%). Самый затратный проект ЕАБР в частном секторе — строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области (ЦКАД-3). «Автодорожной строительной корпорации» выделено 10 млрд рублей (174 млн долларов).

Из других крупных проектов стоит отметить предоставление инвестиционного кредита в размере млн компании «ТрансФин-М» на закупку белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ. В результате реализации проекта компания получит возможность оказывать логистические услуги полного цикла по добыче и транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции.

Стоит отметить, что международные финансовые институты одобрили в частном секторе 3 проекта на Украине на сумму 62 млн долларов. Меньше всех получили Молдова (34 млн долларов на 2 проекта) и Армения (1 проект на 10 млн долларов).

Главный должник — Беларусь

Евразийский банк развития предоставил «Газете.Ru» объемы задолженности стран-заемщиков по инвестиционным и финансовым кредитам. По данным на сентябрь, из средств Евразийского фонда стабилизации и развития, которым управляет банк, выдано кредитов более чем на 3 млрд (задолженность не включает погашенную часть кредита и проценты). Кредиты получили Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Основной заемщик – Беларусь. На стабилизацию платежного баланса этой стране выдано 1,3 млрд долларов. Финансовый кредит на различные цели – 1,4 млрд долларов.

Беларусь также лидирует по кредитам, которые были предоставлены ей напрямую Россией, минуя ЕАБР.

По состоянию на 2 октября, сумма задолженности Беларуси по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией, составила 6,5 млрд долларов.

«Просроченных обязательств у Беларуси не имеется», - отмечается в материалах, подготовленных к межправительственному совету ЕАЭС в Ереване.

Беларусь не допустила просрочку по ранее выданным кредитам только потому, что в сентябре получила очередной российский кредит на 700 млн долларов, который пошел на рефинансирование прежних обязательств. Агентом российской стороны по кредиту выступает Внешэкономбанк.

«Санкционке» нужен свободный транзит

Сейчас на Беларуси «висит» восемь межправительственных соглашений о предоставлении кредитов: один экспортный (на строительство АЭС) и семь финансовых. Общая задолженность — более 15 млрд долларов. Это вдвое больше, например, размера уставного капитала того же ЕАБР.

Россия поддерживает Беларусь прежде всего за ее политическую лояльность, считают эксперты.

«На фоне продолжающегося санкционного противостояния с Западом, а также усилившейся геополитической напряженности с Украиной, Кремлю меньше всего хочется иметь еще одного соседа, который начнет плясать под дудку ЕС и США», - говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Учитывая, что Беларусь вряд ли сможет рассчитывать на кредиты МВФ, Россия сейчас является единственным источником кредитных средств для страны, отмечает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

Тем не менее белорусский партнер-должник традиционно критикует Россию и Евразийский союз. На межправсовете в Ереване премьер Беларуси Андрей Кобяков выступил против введенного в 2014 году (после присоединения Крыма к России и западных санкций) запрета транзита санкционных товаров, поступающих через белорусские пункты пропуска.

«Санкционка» доставлялась в адрес получателей в Казахстане и Кыргызстане через территорию России. Беларусь несет убытки из-за этого запрета.

Также Кобяков считает, что Россия затягивает процесс создания единого евразийского рынка нефти и газа. Дата перехода на единый рынок — 2025 год.

«Мы и так в определенном смысле поставили телегу впереди лошади — сформировали систему наднациональных органов раньше общего рынка, в отличие от Евросоюза», - подытожил белорусский премьер.