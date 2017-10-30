ФРГ одобрила действия ЕС по давлению на не принимающие мигрантов страны

Евросоюз усиливает давление на государства, не принимающие обратно мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища на территории Европы. Комиссия ЕС подтвердила немецкому изданию Welt am Sonntag, что первой страной, к которой будут применены ограничительные меры, стал Бангладеш.

Мигранты из Бангладеш, как отмечает издание, в основном прибывают в Италию через Средиземное море. Кроме того, Евросоюз проводит переговоры со странами Африки: основная ограничительная мера — задержки и «трудности» при получении виз Евросоюза для граждан таких стран.

Как отмечает Welt am Sonntag, большинство немецких парламентариев поддержали инициативу ЕС.

«Если, несмотря на обязательство третьей страны, регулярно возникают трудности с реадмиссией ее граждан, логично увязывать вступление людей из этой страны в более строгие условия», - сказал министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. Он добавил, что в первую очередь такие меры будут направлены на владельцев дипломатических виз.

«Пример с Бангладеш показывает, что меры с визами имеют эффект, когда все страны-члены ЕС действуют сообща», - добавил политик.

Кроме того, действия объединения поддержали депутат Свободной демократической партии (FDP) Александр Граф Ламбсдорфф и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. Но лидер Левой партии Катя Киппинг раскритиковала инициативу, разглядев в ней позицию президента США Дональда Трампа: «Под ограничения попадут и простые люди: туристы, студенты или люди, которые хотят работать здесь. ЕС использует сомнительную практику Трампа, обвиняя простых граждан в политике их правительства», — сказала политик.

Миграционный кризис в Евросоюзе начался в 2015 году. Сотни тысяч переселенцев из Сирии, Афганистана, Ливии и других стран любыми способами пытались добраться до Германии, Великобритании и ряда других государств Евросоюза. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, но не все страны согласились ее исполнять.