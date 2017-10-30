Власти Беларуси предпочитают забыть о жертвах сталинских репрессий

В Беларуси нет ни одного официального памятника жертвам массовых репрессий в 20-50-х годах прошлого века. Хотя речь идет о тысячах расстрелянных граждан, власти о них не вспоминают.

80 лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 1937 года, в Минске во внутренней тюрьме НКВД (сейчас это следственный изолятор КГБ, известный как "американка") были расстреляны более ста белорусских литераторов, художников, ученых и политических деятелей. Эти люди, среди которых поэты и писатели Михась Чарот, Валерий Маряков, Михась Зарецкий, Изи Харик и многие другие, представляли собой цвет белорусского народа. Историки заявляют, что их останки покоятся в урочище Куропаты на окраине Минска.

Куропаты - дорога смерти

О Куропатах стало известно в июне 1988 года после публикации в газете "Літаратура і мастацтва" (Литература и искусство) статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева "Куропаты. Дорога Смерти". Авторы сообщали, что в этом лесном массиве на северо-восточной окраине Минска в 1937-1941 годах НКВД проводило массовые расстрелы и захоронения казненных мирных граждан. По различным оценкам, в урочище были убиты и похоронены от 30 до 250 тысяч человек.

Эта публикация вызвала шок. К исследованиям и эксгумации останков были привлечены как эксперты прокуратуры, так и независимые специалисты. Некоторые пытались настаивать на том, что расстрелы в Куропатах проводили фашисты во время Второй мировой войны. Однако экспертизы, в том числе и государственные, подтвердили, что массовые казни проходили здесь именно до начала военных действий.

В 1989 году Совет министров Белорусской ССР постановил, что на месте массовых репрессий в Куропатах будет установлен мемориал, о чем до сих пор свидетельствует памятный камень с соответствующей надписью. Однако до сих пор власти не сдержали своего слова. А народный мемориал в Куропатах с сотнями крестов и другими атрибутами возник только благодаря усилиям демократической общественности и просто неравнодушных граждан.

Кобыляцкая гора

О расстрелах мирных граждан сотрудниками НКВД в урочище Кобыляцкая гора на окраине города Орша (Витебская область) стало известно еще раньше, чем о Куропатах. Как рассказал местный историк Юрий Коптик, в этом месте казни начались еще в начале 20-х годов и длились до начала 50-х. Только из открытых источников известно о более чем тысяче убитых в этом месте.

А открылась тайна репрессий на Кобыляцкой горе случайно. В 1982 году здесь строилась разворотная железнодорожная ветка станции "Орша-Северная". По словам Коптика, из-под ковша экскаватора посыпались черепа с характерными отметинами - все они были пробиты пулями в лобной части. Только в одной яме насчитали 50 черепов. Местные активисты рассказывают, что власти, как и в случае с Куропатами, изначально не желали признавать, что здесь покоятся не жертвы фашистов, а люди, казненные палачами из ЧК - НКВД. И только свидетельства оставшихся в живых очевидцев происходившего, а также данные экспертиз вынудили скептиков признать правоту Коптика и других исследователей.

Как утверждают специалисты, в Беларуси насчитываются десятки мест, где во время сталинских репрессий уничтожались люди. Официально таковыми признаны лишь Куропаты и Кобыляцкая гора, хотя только в Минске таких мест несколько: кроме Куропат , это Кальвария, Тивали, Лошица, урочище Благовщина (Тростенец), Парк Челюскинцев, Военное кладбище. В этих местах памятные знаки появились также только благодаря усилиям гражданских активистов.

Защитить память

По оценкам Позняка и других экспертов, в результате сталинских репрессий в разной степени пострадали более 2 миллионов жителей Беларуси. Тем не менее, в отличие от России, Украины и других республик бывшего СССР, в Беларуси на государственном уровне не было установлено ни одного памятника жертвам сталинизма. Более того, те же Куропаты общественности приходилось защищать не единожды.

В 2001 году власти приняли решение о расширении Минской городской автодороги (МКАД). Она должна была пройти по территории народного мемориала, но общественность решительно выступила против этого плана.

В Куропатах круглосуточно дежурили активисты, происходили столкновения со строителями и правоохранительными органами. Защита Куропат длилась с сентября 2001 до июля 2002 года и окончилась победой неравнодушных людей.

В 2012 году в 50 метрах от урочища было почти закончено строительство развлекательного центра "Бульбаш-хол". Лишь решительные протесты правозащитников и граждан привели к прекращению проекта. Нечто подобное произошло и в начале 2017 года, когда в непосредственной близости от урочища пытались построить бизнес-центр. Молодежные активисты установили палаточный лагерь и несколько недель не пускали строителей и технику на стройплощадку.

Их активно поддержали жители прилегающего к Куропатам микрорайона. В результате, строительство не только было отменено, но чиновники даже начали сбор средств на строительство в Куропатах мемориала и объявили конкурс на его проект. Но памятников жертвам сталинизма в Беларуси все равно пока нет.

Политолог Владимир Мацкевич связывает это с тем, что Беларусь является "единственной страной, которая отмечает столетие причины того, что произошло в Минске 80 лет назад".

"Пока в стране празднуется годовщина октябрьской революции, пока проводятся коммунистические мероприятия и в Минске проходят съезды компартий СНГ, до тех пор у нас не будет памяти о тех жертвах, которые понес белорусский народ от коммунизма", - уверен Мацкевич.