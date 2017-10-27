Справка о смерти проливает свет на потери России в Сирии

За первые девять месяцев 2017 года в Сирии умер, как минимум, 131 российский гражданин, свидетельствует документ консульства России, с котором ознакомился Reuters. В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов, которые также участвуют в операции в поддержку сирийских властей.

В документе - справке о смерти, выданной российским консульством в Дамаске, - не говорится, чем занимался умерший. Но по словам его родственника и одного из товарищей, этот человек был гражданским и отправился в Сирию по частному контракту участвовать в военной операции.

Консульская справка может пролить свет на размер российских потерь в Сирии среди частных военных специалистов, отправку которых для участия в операции Москва скрывает.

Документ, озаглавленный “справка о смерти” и выданный 4 октября, регистрирует гибель 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного, случившуюся несколькими днями ранее, 28 сентября, в городе Тиас провинции Хомс. Смерть, как указано в справке, наступила от “обугливания тела”.

На справке Поддубного стоит номер 131. По принятой в российских учреждениях процедуре, которая описана в приказе Министерства юстиции, нумерация таких документов в каждом из регистрирующих смерти ведомств начинается с начала календарного года и ведется последовательно, таким образом, что номер каждой справки соответствует числу умерших на момент регистрируемой смерти в течение текущего года.

Российский дипломат, работавший в консульстве за пределами Сирии, подтвердил, что запись о смертях россиян в консульствах ведется в соответствии с описанной процедурой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в комментарии, полученном Reuters: “Мы не располагаем информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом считаю вопрос отработан”.

ОСКОЛОЧНЫЕ РАНЕНИЯ

Reuters видел еще две справки, в которых говорилось о гибели Дмитрия Маркелова и Юрия Сокальского, которые, как говорят их родные, тоже были частными военными специалистами. Справки имели номера 9 и 13 и были выданы 3 февраля, то есть всего в этот день консульством было зарегистрировано, по меньшей мере, пятеро умерших россиян.

Маркелов погиб 29 января от “геморрагического шока от осколочных и пулевых ранений”, а Сокальский - 31 января “от геморрагического шока от многочисленных осколочных ранений”. Как и у Поддубного, местом гибели указан Тиас.

Reuters получил независимые подтверждения гибели в Сирии в этом году 26 российских частных военных специалистов. О них рассказали их родные, друзья, а также официальные лица в тех местах, где они жили. Про большинство из них известно, что их тела были доставлены в Россию, где их похоронили.

Среди 131 россиянина, умершего в Сирии в текущем году, нет военнослужащих, следует из слов сотрудника российского консульства в Дамаске. Он сказал Reuters по телефону, что оформлением гибели военных консульство не занимается, отказавшись говорить на эту тему более подробно.

Российское Министерство обороны в 2017 году сообщало о 16 случаях гибели военных в Сирии. Значительно большие потери могли бы повредить президенту Владимиру Путину за пять месяцев до президентских выборов, в то время как Москва хочет представить операцию в Сирии как успешную миротворческую миссию с минимальными потерями.

Минобороны РФ и консульство России в Сирии не ответили на запросы о комментарии. Reuters передал вопросы в группу российских частных военных специалистов, которая работает в Сирии, через человека, знакомого с их командованием, и тоже не получил ответа.

Российское Министерство иностранных дел, отвечая на запрос, написало, что консульство в Сирии выполняет свои обязанности, включая регистрацию смерти российских граждан, но сведения, которые стали известны консульству в результате этих действий, “разглашению не подлежат”.

В августе представитель Минобороны Игорь Конашенков, комментируя предыдущие сообщения Reuters о воюющих в Сирии частных военных специалистах, назвал их мифом, дискредитирующим российскую операцию по восстановлению мира в Сирии.

АНОМАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

Reuters не смог установить, сколько российских граждан в Сирии умерли от естественных причин. Работавший в одном из российских консульств дипломат, говоривший с агентством на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с прессой, сказал, что 131 смерть за девять месяцев - необычно высокий показатель.

Хотя официальных данных о количестве живущих в Сирии россиян нет, документы последних предвыборных кампаний в 2012 и 2016 годах показывают, что в Сирии зарегистрировано около 5000 российских избирателей.

Консульство в стране с таким количеством граждан России в нормальных условиях зарегистрировало бы около 20 смертей за год, сказал дипломат.

“Это как будто диаспора вымирает”, - сказал он.

По его словам, много справок о смерти обычно выдают консульства в таких странах, как Турция или Таиланд, куда ездит большое число российских туристов. Без такой справки тело умершего нельзя отправить домой.

Что касается российских граждан в смешанных семьях, то консульство не всегда узнает об их смерти, потому что ее регистрируют местные институты власти, сказал другой российский дипломат, работающий в одной из соседних с Сирией стран. В таких случаях, по его словам, справка о смерти может понадобиться только родственникам тех, у кого на родине осталось какое-то имущество.

Средняя смертность среди россиян в нормальных условиях составляет 13 человек в год на каждую 1.000 человек населения, свидетельствуют данные ООН.

В этом году российские власти не сообщали о гибели российских мирных жителей в Сирии ни в ходе военных действий, ни в результате атак боевиков.

В число зарегистрированных консульством смертей, скорее всего, не входят россияне, погибшие, воюя на стороне исламских боевиков. По словам одного бывшего чиновника с Северного Кавказа, у которого в Сирии погибли, по меньшей мере, шестеро односельчан, и семей еще четверых погибших исламистов из России, их тела не возвращаются на родину.