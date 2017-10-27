В Каталонский парламент внесли резолюцию о провозглашении независимости

Объединение депутатов Junts pel Sí и депутаты партии CUP, придерживающиеся сепаратистских настроений, зарегистрировали в парламенте Каталонии предложение о резолюции, провозглашающей «Каталонскую республику независимым государством». Ее рассмотрение может состояться на внеочередном заседании парламента, которое состоится в 12:30 по местному времени. Об этом сообщает 20 minutos.

Впрочем, как предполагает издание, депутаты парламента могут отказаться от рассмотрения этой резолюции.

Junts pel Sí и CUP предлагают помимо провозглашения независимости начать переговоры с Мадридом. В текст резолюции входит декларация независимости, которая была подписана президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном 10 октября. Декларация так и не вступила в силу.

Ожидается, что в пятницу, 27 октября, в сенате Испании состоится голосование по вопросу введения прямого управления в каталонской автономии.