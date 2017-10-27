Саудовская Аравия инвестирует 1 миллиардов долларов в космический туризм

Саудовская Аравия планирует инвестировать сумму в размере 1 миллиард долларов в компании, входящие в космический конгломерат Virgin Group, основателем которого является миллиардер Ричард Брэнсон.

Вложения в размере 1 млрд долларов коснутся трех компаний. Это Virgin Galactic, The Spaceship Company и Virgin Orbit. Помимо этого рассматривается перспектива вложений еще 480 млн долларов, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на CNBC.

В компании Virgin Group пояснили, что контракт с СА был заключен на совместную работу по полетам в космос, на запуск спутников и космические развлечения.

"Это партнерство отражает стремление королевства к всестороннему экономическому развитию на научной основе", - отмечают саудовские власти.