Сенат Испании рассмотрит чрезвычайные полномочия в Каталонии

Сенат Испании в пятницу рассмотрит план центрального правительства взять контроль над Каталонией в свои руки и ограничить ее автономию на фоне обострения кризиса после попытки региона получить независимость.

"Ожидается, что Сенат примет неотложные меры, предусматривающие отстранение президента Каталонии", - говорится в сообщении.

Для этого Сенат должен провести голосование о плане правительства, направленном на применение статьи 155 испанской Конституции, которая дает правительству полномочия "принимать все меры, необходимые для принуждения" региона в случае кризиса.

Эта статья никогда не использовалась.

В соответствии с предложениями, объявленными на этой неделе премьер-министром Испании Мариано Рахоем, глава Каталонии Карлес Пучдемон будет отстранен от исполнения своих полномочий, после чего состоятся новые региональные выборы.

Мадрид ранее уже взял на себя контроль над финансами Каталонии, полицией и общественными СМИ.

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Как отмечается, партия Рахоя имеет большинство в Сенате, поэтому решение, скорее всего, будет утверждено. План правительства также был одобрен оппозиционными партиями.

Напомним, в четверг, 26 октября, глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет проводить выборы без соответствующих гарантий Испании.

По его словам, региональный парламент будет решать, какие меры принять в ответ на решение испанского правительства применить 155 статью Конституции.