США рассекретили доклад ЦРУ о контактах убийцы Кеннеди с «агентом КГБ»

Ли Харви Освальд, убийца президента США Джона Кеннеди, разговаривал с сотрудником КГБ за два месяца до покушения на Кеннеди, говорится в одном из рассекреченных в США документов. Информация содержится в отчете ЦРУ, который датирован 23 ноября 1963 года. Тема отчета: «Контакты Ли Освальда с сотрудником департамента убийств советского КГБ».

Освальд был в советском посольстве в Мехико 28 сентября 1963 года (почти за два месяца до убийства с Кеннеди), где имел разговор с консулом Валерием Владимировичем Костиковым. Об этом ЦРУ узнало из перехваченного позже телефонного разговора: Освальд вновь позвонил в посольство 1 октября, назвал свое имя и говорил на ломанном русском, указано в отчете. К телефону в посольстве подошел «охранник». Во время этого звонка Освальд рассказал о своем прошлом визите и контакте с Костиковым. Он также спросил «охранника», есть ли что-то новое по «телеграмме в Вашингтон». «Охранник» ответил, что «запрос ушел», но ответ на него пока не поступил. В документе сказано, что ФБР предполагает, что Освальд просил у СССР помощи в том, чтобы получить паспорт США либо американскую визу.

«Установлено, что (консул) Костиков является сотрудником КГБ. Он был оперативником, задействованным в операции, которая, судя по всему, спонсировалась 13-м управлением КГБ (отвечает за саботаж и убийства)», - говорится в документе.

Костиков был известен спецслужбам США: он и другой сотрудник 13-го управления Олег Брыкин называются в документе кураторами операции, в которой был задействован завербованный в Европе немец, живущий в штате Оклахома. Контакты между ними «не оставляли сомнений в том, что оба (Костиков и Брыкин) работали на одно и то же управление КГБ, 13-е».

«Конечно, крайне необычно, что агент КГБ (речь о Костикове. — РБК), выполняющий чувствительное задание, имел столь очевидную связь с советским посольством», - также отмечается в отчете. Но автор отчета напоминает, что ЦРУ обладает секретными советскими документами о доктринах военной разведки, из них следует, что «агентов КГБ можно найти в официальных представительствах (СССР)», где сотрудники спецслужбы работают под прикрытием.

Документы по делу Кеннеди опубликованы в базе Национального управления архивов и документами, всего впервые размещены 2891 документ. Как писал ранее РБК, часть документов опубликована не была, такое решение принял президент Дональд Трамп из соображений национальной безопасности.

Научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров пояснил РБК, что в рассекреченных США документах об убийствах Джона Кеннеди «нет ничего нового».

«Рассекреченные материалы ничего не меняют. О встрече Ли Харви Освальда с советским консулом Валерием Костиковым было известно еще в 1960-х годах. Но корреляции между убийством и какими-то инструкциями 13-го управления КГБ на этот счет в рассекреченных документах нет, то есть рассекреченные документы только поясняют уже известные факты», - считает Петров.

О предполагаемых контактах убийцы Кеннеди с Костиковым, а также о том, что Костиков мог быть сотрудником КГБ, писала газета The Washington Post еще в 1993 году со ссылкой на вышедшую тогда книгу Олега Нечипроченко «Паспорт на убийство».

Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года от выстрела снайпера, его убийцей признан бывший морпех США Ли Харви Освальд. Освальда убил спустя пару дней владелец ночного клуба Джек Руби, в этот момент Освальда вели к полицейской машине, чтобы отправить его в тюрьму.