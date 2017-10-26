Последнее обновление: 26.10.2017 17:48

ВС Испании отклонил иск Каталонии на решение правительства по 155 статье

Верховный суд Испании отклонил иск каталонского женералитета по поводу решения правительства страны передать на рассмотрение сената меры по применению 155 статьи конституции, говорится в судебном постановлении.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Правительство Каталонии оспорило решение испанских властей о применении 155 статьи конституции в Верховном и Конституционных судах.

"Верховный суд принял решение отклонить ходатайства как женералитета Каталонии, так и членов каталонского правительства в совместном иске о приостановке решения Совета министров от 21 октября", поскольку процедура передачи разработанных правительством мер в Сенат "только началась и не имеет юридических последствий".

В постановлении отмечается, что суд не имеет юрисдикции "мешать выполнению сенатом своих предусмотренных конституцией обязанностей".

Кроме того, Конституционный суд Испании в четверг отклонил жалобы сенаторов от партий "Левые республиканцы Каталонии" и Каталонской европейской демократической партии по поводу решения президиума сената принять к рассмотрению верхней палатой мер, разработанных правительством по применению 155 статьи конституции. В постановлении говорится, что суд "не принимает жалобы из-за отсутствия нарушений основных прав" истцов.

Вечером в четверг состоится заседание каталонского парламента, на котором депутаты собираются обсудить действия, которые они могут предпринять в связи с применением правительством Испании 155 статьи.

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