Атаки с использованием вирусов BadRabbit и NotPetya осуществила одна группа хакеров - эксперты

Хакеры, ответственные за кибератаку с использованием вируса NotPetya, который в июне поразил компьютерные системы на Украине и во всем мире, скорее всего, стоят за менее масштабной атакой в России и других странах на этой неделе, сообщила в четверг занимающаяся кибербезопасностью и базирующаяся в Москве компания Group-IB.

Атаки с применением вируса-шифровальщика BadRabbit поразили компьютерные системы организаций в России и других странах во вторник, в результате чего, в частности, стал недоступны сервисы новостного агентства Интерфакс и произошла задержка рейсов в аэропорту Одессы.

"За атакой вируса-шифровальщика BadRabbit 24 октября 2017 года и эпидемией вируса NotPetya, атаковавшего в июне 2017 года энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине, стоит одна и та же группа хакеров", - говорится в отчете Group-IB (bit.ly/2izbAVR).

“Мы обнаружили, что код BadRabbit был скомпилирован из исходников NotPetya”.