Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Госдума ратифицировала договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Целью договора, внесенного на ратификацию президентом РФ, является обеспечение единого таможенного регулирования в ЕАЭС. Таможенный кодекс (ТК) направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. ТК ЕАЭС должен вступить в силу 1 января 2018 года.

Нормы ТК предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию таможенных операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС. Положения документа меняют подходы к институту уполномоченного экономического оператора, а также вносят существенные изменения и в порядок взимания таможенных платежей и их администрирования таможенными органами.

ТК предусматривает перевод таможенных операций в электронный вид, отказ от предоставления документов в момент предоставления электронной декларации и возможность совершения таможенных операций с учетом информационных систем без непосредственного участия должностных лиц таможенных органов, отказ от истребования документов и сведений о товарах, которые таможня может получить в своих информационных ресурсах.

Помимо этого, допускается возможность выпуска товаров в сокращенные сроки (в течение четырех часов с момента подачи декларации), освобождение от уплаты обеспечительных платежей при перевозках железнодорожным и воздушным транспортом, предоставление отсрочки по уплате платежей на один месяц.

Целью нововведений является полномасштабная централизация учета таможенных и иных платежей. Для этого будет реализована возможность использования авансовых платежей, вносимых участниками внешнеэкономической деятельности, для уплаты таможенных сборов, налогов, ввозных и вывозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин. Благодаря этому сократится число необходимых для обработки документов, появится возможность производить возврат сумм излишне уплаченных (взысканных) таможенных платежей в виде зачета в счет авансовых платежей в автоматическом режиме.