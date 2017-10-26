Последнее обновление: 26.10.2017 14:08

Власти Турции постановили задержать более 120 бывших сотрудников МИД

Турецкие силы безопасности проводят операцию по задержанию 121 бывшего сотрудника МИД Турции в 30 провинциях страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в четверг агентствоAnadoluсо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии прокуратуры Анкары, которая выдала ордеры на арест, бывшие сотрудники МИД, ранее отстраненные от работы по подозрению в причастности к организации Гюлена, являются пользователями программы ByLock, которая применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.

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