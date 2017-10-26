Последнее обновление: 26.10.2017 14:08

В России в 2019 году могут ввести маркировку черной и красной икры

Маркировку черной и красной икры могут ввести в РФ в 2019 году — Росрыболовство уже разработало соответствующий законопроект, сообщил в интервью "Российской газете" глава агентства Илья Шестаков.

По его словам, процесс работы над маркировкой не такой простой. Сейчас определены 10 видов товаров, которые будут маркироваться, туда включены, в том числе, черная и красная икра. Но как именно будет выглядеть сам механизм, в Минпромторге еще обсуждается.

"Да, эксперимент с шубами прошел хорошо, но его проводила ФНС. Что касается икры, правительством все еще не определен орган, который будет вести это направление. И вообще, будет ли этим заниматься одно ведомство или несколько. Пока решение не принято, сложно об этом говорить", - заявил изданию Шестаков.

Он также добавил, что работа над разработанным в Росрыболовстве законопроектом застопорилась из-за того, что нет общего концептуального подхода. "Понятно, что если будет большое количество товаров подпадать под маркировку, то должно быть единое окно и единые правила, иначе смысла в этом нет. Но если в этом году всем ведомствам удастся договориться и механизм все-таки будет разработан в ближайшее время, то в 2019 году маркировка может быть введена", - сообщил Шестаков.

По оценке главы Росрыболовства, себестоимость меток будет находиться в диапазоне от 15 до 100 рублей. "В современном мире технологии быстро развиваются и дешевеют, считаем, что маркировка не будет являться значимым фактором, влияющим на ценообразование", - добавил он.

Помимо этого, Шестаков заявил изданию, что рыба уже никогда не будет дешевле мяса, как это было в советское время. Он отметил, что в СССР рыболовство серьезно субсидировалось. Цены в магазинах были экономически неоправданы — затраты гораздо выше. Сейчас, по его словам, организация промысла не субсидируется, рыбалка регулируется чисто рыночными механизмами, а сельское хозяйство — субсидируется.

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