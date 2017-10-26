В Киеве совершено покушение на депутата Верховной рады

На депутата Верховной рады Украины от Радикальной партии Игоря Мосийчука вечером в среду совершено покушение, в результате которого погиб один человек.

Сам Мосийчук ранен и находится в больнице, где ему делается операция. Опасности для его жизни, по данным пресс-службы депутата, нет.

Имя погибшего пока не установлено, по словам представителя полиции, это мужчина около тридцати лет, он умер в карете "скорой помощи". Политик Андрей Лозовой в эфире украинского телевидения назвал погибшего охранником Мосийчука.

Покушение произошло в тот момент, когда Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо", где выступал в прямом эфире. Пресс-служба депутата сообщает о "направленном взрыве", от которого пострадали три человека.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил в соцсети Facebook, что покушение связано с "профессиональной деятельностью и политической позицией" Мосийчука и обвинил в преступлении "вражеские спецслужбы".

Журналист Игорь Мосийчук родился в 1972 году, с начала девяностых был членом ряда националистических организаций. В январе 2014 года суд в Киеве приговорил его к шести годам заключения за организацию взрыва памятника Ленина и подготовку теракта в Киеве. После победы Евромайдана был освобожден под подписку о невыезде вместе с другими фигурантами дел, а затем признан невиновным. В 2014 году вступил в батальон "Азов", а через несколько месяцев стал депутатом Верховной рады от Радикальной партии.