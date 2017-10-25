Университет Пхеньяна ищет сотрудников-неамериканцев после запрета США на поездки в КНДР

Единственный финансируемый Западом университет в КНДР пытается набрать преподавателей-неамериканцев после того, как Вашингтон ввел ограничения на въезд своих граждан в изолированную страну, в результате чего к началу учебного года в сентябре у ВУЗа была лишь половина преподавательского состава.

Как следует из размещенного преподавателем Пхеньянского университета науки и технологии (PUST) объявления о приеме на работу, с которым ознакомился Рейтер, учебное заведение ведет “активный набор преподавателей” для весеннего семестра, который начнется в следующем году.

В нем сказано, что университет сосредоточился на поиске “преподавателей не из США”, а преимущественно из Азии и Европы. Это позволяет предположить, что переговоры Пхеньяна с Госдепом США о снятии ограничений на въезд в КНДР для желающих работать в PUST не увенчались успехом.

Из примерно 130 иностранцев, включая преподавателей, персонал и членов их семей, около 60 человек приехали из США, сказали источники, знакомые с прежней структурой PUST.

“Нет смысла говорить о том, что проблема хронического недостатка преподавательского состава и нестабильного расписания переросла в чрезвычайную ситуацию, парализовав работу университета и выполнение учебной программы”, - говорится в объявлении, направленном Полом Соном, который на данный момент исполняет обязанности декана факультета международных финансов и менеджмента.

Госдеп с 1 сентября запретил гражданам США ездить в КНДР, отреагировав так на гибель американского студента, задержанного в Северной Корее. Ведомство также порекомендовало проживающим в КНДР американцам вернуться домой.

Пхеньян раскритиковал это решение Вашингтона, а северокорейские информагентства назвали его “отвратительной” попыткой ограничить обмен человеческими ресурсами. Северная Корея также заявила, что ее двери всегда открыты для американцев, желающих приехать в страну.

Ситуация вокруг КНДР накалилась после того, как Пхеньян осуществил многочисленные ракетные пуски и провел в сентябре шестые и самые мощные ядерные испытания.

Обмен оскорблениями и угрозами между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом породил всеобщие тревоги о вероятности вооруженного конфликта.

Через месяц после начала осеннего семестра представитель PUST сказал Reuters, что беспокойство о проблеме безопасности “усложнило процесс поиска замещающего персонала”.

“Некоторые организации не хотят отпускать своих сотрудников”, - сказал он.