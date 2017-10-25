Медведев решил сменить главу Евразийского банка развития

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился внести кандидатуру бывшего начальника Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Об говорится в распоряжении правительства, опубликованном 25 октября, когда в России отмечается день таможенника, на портале правовой информации.

Эта новость стала неожиданной для сотрудников Евразийского банка развития, ведь с февраля 2015 года пост предправления занимает Дмитрий Панкин, бывший заместитель министра финансов и глава упраздненной в 2013 году Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

“Дмитрий Панкин исполняет обязанности председателя правления до решения совета, которое должен инициировать Минфин. Когда будет совет – пока не знаем”, - сообщила пресс-служба ЕАБР.

В совет ЕАБР входят представители шести государств-участников этой международной финансовой организации, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года.

“В настоящее время работа в банке идет по ранее утвержденному плану”, - сообщила пресс-служба.

ЕАБР ожидает закончить 2017 год с прибылью, как и 2016 год. При этом ожидаемый объем инвестиционного портфеля на конец 2017 года составляет $3,2 миллиарда, что на 30 процентов больше уровня 2016 года ($2,47 миллиарда).

У ЕАБРа торгуются на Московской бирже восемь выпусков рублевых облигаций на общую сумму 40 миллиардов рублей.

Государствами-участниками банка с уставным капиталом $7 миллиардов являются РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

ЕАБР собирается стать проводником политической инициативы по снижению зависимости стран евразийского союза от доллара США во внешнеторговых расчетах, для чего необходима координация монетарных мер и целей по инфляции, а также отказ от поддержания “слабого рубля”, говорили представители банка в интервью Reuters.